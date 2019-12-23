В Одесской области выборы в ОТГ прошли без нарушений

22 декабря в шести районах Одесской области состоялись местные выборы депутатов и председателей советов объединённых территориальных общин.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, за соблюдением правопорядка на избирательных участках следили 270 правоохранителей, задача которых состояла в недопущении нарушений правопорядка и обеспечении соблюдения законности во время избирательного процесса.

С момента получения бюллетеней избирательными комиссиями участки в Великомихайловском, Ивановском, Любашевском, Николаевском, Овидиопольском и Ширяевском районах находились под круглосуточной охраной полицейских.

Отмечается, что волеизъявление граждан прошло без нарушений общественного порядка и избирательного законодательства.

«Все избирательные участки закрыты для подсчёта голосов. Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Одесской области