Норвегия построит первый в мире тоннель для больших кораблей

Норвегия заявила об амбициозных планах по строительству первого в мире тоннеля для больших кораблей со светофором.

Когда начнётся строительство уникального объекта, сообщает Joinfo.

«В 2022 году власти Норвегии начнут строительство морского тоннеля протяжённостью около километра. Это будет первый в мире специализированный тоннель для «тяжёлых» кораблей – танкеров, сухогрузов и других крупных плавательных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день судоходство в Норвегии напрямую зависит от погодных условий. Иногда владельцам кораблей приходится терять сутки, простаивая в портах в ожидании улучшения погоды. А в тоннеле сильный ветер и другие метеорологические неприятности не смогут повлиять на движение кораблей.

С новым тоннелем транзит грузов через Норвегию станет гораздо проще и безопаснее. Чем лучше будет развита перевозка товаров на морских судах, тем быстрее будет развиваться промышленная и коммерческая деятельность в стране.

Норвегия выделила на строительство тоннеля около 330 миллионов долларов. Инженеры планируют оградить участок водной глади протяжённостью около километра и шириной примерно 36 метров.

На создание необычного тоннеля уйдёт от трех до четырёх лет. Строительство начнётся в 2022 году в норвежском море Стадхавет.

Кстати. Проект был разработан ещё в 2017 году, но преодолеть бюрократические проволочки и начать его реализацию удастся только к 2022 году.

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