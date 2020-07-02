Полиция объявила подозрение аферистке, обманувшей одесситов на 15 миллионов гривен

В Одессе полицейские объявили подозрение местной жительнице, которая обманула пайщиков несуществующего строительства более чем 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции в г.Одессе.



Подозреваемая была председателем правления жилищно-строительного комплекса. Злоупотребляя своим служебным положением, она завладела деньгами нескольких десятков человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аферистка, достоверно зная об отсутствии разрешительных документов на строительство жилых домов, в течение шести лет заключала договоры с гражданами о долевом участии в строительстве объектов недвижимости по несуществующему адресу на улице Карла Либкнехта, и даже создала на территории Таировского поселкового совета видимость строительных работ. Вкладчики вносили деньги в кассу кооператива и банковский счёт, однако со временем, не дождавшись ни продвижения строительства, ни ключей от квартир, обратились в правоохранительные органы.

«Подозреваемая — местная жительница, 1982 года рождения. Её действия следователи квалифицировали по ч.2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», — рассказал начальник Киевского отдела полиции Одессы Вячеслав Барба.

Сейчас полицейские установили личности 46 пострадавших, однако их может быть значительно больше.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года работники Киевского отдела полиции задержали члена преступной группы, когда тот пытался с помощью поддельных документов продать квартиру одесситки за сумму более 300 тысяч гривен.

Фото и видео: Киевский отдел полиции в г.Одессе