Измаильский стрелок может получить пожизненный срок

Следователи Государственного бюро расследований сообщили солдату из Измаила Артемию Рябчуку о подозрении в убийстве, дезертирстве и хищении оружия. В суде для Рябчука будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Мотив убийств, совершённых Рябчуком всё ещё остаётся загадкой.

Одесса News восстановила хронологию трагедии.

27 января около 3:40 часов утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат Нацгвардии расстрелял караул военнослужащих. От полученных ранений на месте погибли четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, ещё пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Правоохранители сразу установили, что к преступлению может быть причастен 21-летний Артемий Рябчук из города Измаил Одесской области, военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Чтобы задержать вооружённого парня, полиция ввела в действие спецоперацию «Сирена». «Стрелка» искали не только в Днипре, но и в соседних областях. На место происшествия выехало руководство ГБР и Нацгвардии. По данному факту начато уголовное производство по п.1 и п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В 9:30 вблизи города Подгородное возле Днепра Рябчука задержали. Как сообщили впоследствии в ГБР, он сам попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Нацгвардия обнародовала фамилии погибших: старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ); младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ); старший солдат Левковский Артём Владимирович (НГУ); солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ); Лебединец Вера Сергеевна (контролёр КПП, ведомственная военизированная охрана).

Тем временем четырёх пострадавших военных направили в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова. Генеральный директор этой больницы Сергей Рыженко сообщил, что оперировали раненых в течение четырёх часов. Самые тяжёлые ранения получила 22-летняя военнослужащая Жанна.

«У неё проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с выходом в спине и переломом позвоночника. Пуля порезала тонкий и толстый кишечник. В брюшной полости до 3 литров крови…. Невозможно предсказать, что будет дальше. На выходе пуля перебила позвоночник. Стрельба была с короткой дистанции», — сказал врач.

25-летний военнослужащий Игорь получил тяжёлое ранение живота. Он остаётся тяжёлым и сейчас находится в отделении реанимации политравмы. Третий пострадавший — 22-летний Владислав — у него огнестрельный перелом левого бедра. Состояние тяжёлое, но ближе к среднему. Проведена операция, удалена пуля.

И четвёртый пострадавший — Денис, 19 лет, старший солдат. У него огнестрельное сквозной ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови небольшая.

Пятого военнослужащего с ранением грудной клетки, бедра и плеча доставили в 16-ю больницу.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и полицейские прибыли в КП «Днепропетровская областная станция переливания крови», чтобы сдать кровь для раненых.

Высказываются предположения, что вероятной причиной трагедии могла быть месть. Несколько месяцев назад Артемий Рябчук предотвратил драку между военными, после чего его назвали «стукачом» и издевались.

«Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет», — написала народный депутат Украины, член партии «Слуга народа» Юлия Яцык в Facebook.

Cоветник министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя информацию о том, что Рябчук стал жертвой неуставных отношений, написал, что парень не очень похож на жертву: «Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень-то тянет на жертву. У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на «горячую линию» НГУ, которая есть на главной странице официального сайта. Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек», — отметил Геращенко.

Министр ВД Денис Монастырский заявил, что по его приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям. Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. По результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе и кадровые.

В ГБР открыли уголовное дело с предварительной квалификацией: небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения.

Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

Вчера вечером стали известны новые подробности трагедии: один из раненых Рябчуком бойцов смог поднять тревогу, другие — забаррикадировали комнату отдыха, не впустив туда стрелка. В комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились 8 безоружных военнослужащих. В целом же караул, в котором произошло чрезвычайное событие, насчитывал 23 военных. Из них пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

Кстати. Солдат-срочник Артемий Рябчук из села Броска Измаильского района Одесской области, воспитывался в очень верующей семье. По словам соседей, Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было. Отец солдата умер после продолжительной болезни 5-6 лет назад. Односельчане отметили, что семья Рябчук — «что-то вроде пятидесятников». С односельчанами они почти не общаются, ни с кем не дружат, дома у них нет ни телевизора, ни радио, поскольку это запрещено верой. .

Фото: Укринформ

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