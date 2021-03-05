Одесские судьи, вынесшие приговор Стерненко, жалуются на вмешательство в их деятельность

Судьи Приморского суда Одессы обратились с жалобой в Высший совет правосудия о вмешательстве в деятельность судебных органов.

Как сообщает пресс-служба Приморского суда Одессы, в связи с комментариями, которые появляются в СМИ относительно приговоров по делу Стерненко и Демчука, в суде состоялось собрание судей.

Как было сказано в пресс-релизе по итогам собрания, «обвинения политиков и так называемых активистов в адрес судьи Попревич В.М. являются необоснованными и безосновательными, преследуют цель дискредитации суда и расцениваются судьями как вмешательство в правосудие».

Собрание встало также на защиту Виктора Попревича, отмечая его профессионализм, непредвзятость и добросовестность.

«Судья Попревич в.М. является уроженцем Хмельницкой области, до 2014 года работал судьёй в Киевском районном суде Донецка, а после оккупации части восточных областей Украины придерживался присяги судьи, не изменил Родине, переехал в Одессу и стал работать судьёй в Приморском районном суде Одессы. За время работы в должности судьи зарекомендовал себя грамотным, высококвалифицированным юристом, опытным судьёй, добросовестным работником, обладает профессиональными знаниями и высоким уровнем теоретической подготовки. Хорошо знает действующее законодательство и умеет правильно применять его на практике. Входит в состав судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел и заявлений граждан, поступивших в порядке, предусмотренном нормами УПК Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решением собрания судей избран в состав следственных судей. Лично дисциплинированный, умело планирует рабочее время для рассмотрения дел и материалов. Профессионально формулирует свою точку зрения. Пользуется уважением среди коллег по работе. Ежегодно рассматривает до 5000 дел и материалов, что является одним из наибольших показателей в суде и в Украине», — сказано в пресс-релизе.

Собрание судей Приморского районного суда Одессы обратилось с соответствующим обращением в порядке части 4 статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», ст. 214 УПК Украины в Высший совет правосудия и Генерального прокурора.

Копию обращения направили Президенту Украины.

Как сообщала Одесса News, 3 марта Офис Президента инициировал создание механизма для анализа актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров с 2014 года против общественных деятелей на предмет произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

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