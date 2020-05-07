В защиту одесского активиста, добившего ножом нападавшего на него, выступил нардеп Колев

Народный депутат от одесского избирательного округа №134 Олег Колев выступил в поддержку Сергея Стерненко — участника Евромайдана и бывшего руководителя организации «Правый сектор» в Одессе, обвиняемого в убийстве.

Своё мнение нардеп изложил в Facebook.

«Подозрение и заключение пана Стерненко в СИЗО по материалам, которые не будут иметь легитимности в обществе, будет шагом в очень опасную сторону. Такая попытка приведёт к возникновению широкопризнанного «узника совести» и масштабного агрессивного общественного конфликта, который ещё больше поляризует общество и приведёт к радикализации активных граждан, вместо того, что нам всем необходимо — поиск консенсуса и консолидации вокруг построения страны, задач преодоления эпидемии и экономического кризиса в условиях карантина, отсутствующего потока валюты от украинцев, работающих за рубежом и глобального падения спроса», — написал народный депутат, проведя паралелль Стерненко — глобальный экономический кризис.

Колев пишет, что у него, как у члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, много вопросов к проведённым по делу Стерненко экспертиз, ходу расследования вообще и потенциальному появлению нового дела «вместо расследования тех, что уже идут», а это «ещё больше дискредитирует весь процесс».

Нардеп высказал опасение массового появления на заборах плакатов с призывом «Свободу Стерненко», что стране не нужно.

Сам Стерненко, в ожидании допроса в СБУ, у себя в Facebook начал активную работу по своей защите, публикуя выступления своих единомышленников, которые советуют ему «искать политическое убежище в другой стране»

Об этом сам радикал заявил в интервью «Громадському радио».

«Я получил повестку о вызове по делу против меня от СБУ, которая была датирована на 21 апреля, получил я её 4 мая. В повестке не было указано, для чего меня вызывают, что удивительно, не было указано, в каком процессуальном статусе. Я думаю, эта повестка могла быть отправлена ​​для того, чтобы в дальнейшем попытаться заявить, что я скрываюсь или не появляюсь в органах досудебного расследования», — сказал Стерненко.

Радикал также сообщает о двух своих заявлениях на имя Ирмны Венедиктовой, руководителя Офиса генерального прокурора, о личном приёме, «на что получил 2 отказа».

«Друзья советуют мне искать политическое убежище в другой стране, поскольку то, что происходит сейчас с моим делом, имеет явные признаки политически мотивированного преследования. Я остаюсь здесь и готов к любым вызовам. У нашей стороны очень сильная правовая позиция, у нас также уже есть план действий в случае, если всё-таки власть пойдёт на то, чтобы попробовать меня посадить. Я думаю, очень быстро и Европейский суд по правам человека сможет рассмотреть жалобу по моему делу, потому что здесь есть все признаки политического преследования», — излагает свою точку зрения Стерненко.

Как сообщала Одесса News, в мае 2018 года Стерненко, подрезав человека в Одессе, начал вести стрим с места трагедии, показывая истекающего кровью пострадавшего и не оказывая ему помощи. Стерненко на той же записи признался, что орудие убийства — нож — принадлежит именно ему. Тогда же «правосек» сам разрезал себе руку этим же ножом, чтобы выставить себя потерпевшей стороной. Данные проведённых исследований говорят о том, что уже раненного человека (Ивана Кузнецова) праворадикал догонял почти целых 100 метров и только затем нанёс смертельный удар в сердце, скорее всего, уже упавшему мужчине, который умер от ножевых ранений.

Дело Стерненко неоднократно передавалось из полиции в СБУ и обратно, хотя уже несколько экспертиз пришли к однозначному выводу: активист совершил умышленное убийство, а не превысил самооборону.