В Одессе прошло очередное слушание по делу Стерненко

28 мая в Приморском суде Одессы прошло очередное слушание по делу об убийстве радикалом Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова. Суд рассмотрел документальные свидетельства факта убийства.

Об этом изданию «Страна» рассказал адвокат вдовы погибшего — Олеси Кузнецовой.

По его словам, на сегодняшнем заседании должны были допросить свидетелей и рассмотреть вещественные доказательства.

Глава суда Сергей Кичмаренко упрекнул Стерненко за неправдивую информацию о том, что суд постановил доставить его на заседание якобы под стражей. Такой фейк Стерненко распространил в прошлую пятницу.

Адвокат Стерненко потребовал отвод главы суда Кичмаренко.

Следующее заседание суд назначил на 4 июля.

Как написал на свое странице в Facebook Стерненко, «заседание по моей необходимой обороне отложено на 4 июня в 12:00 из-за нарушения порядка исследования доказательств со стороны прокуроров».

Одесса News информировала, что Стерненко обвиняется в умышленном убийстве: 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил ещё одного человека — Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Также в суде есть и другие дела на Стерненко. В частности, ждёт своей очереди дело по крышеванию наркоточек в 2014 году.

Помимо этого, в полиции ещё лежит до сих пор заявление о похищении и разбое в 2015 году, когда Стерненко и его товарищи похитили одессита и забрали у него автомобиль.

23 февраля суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

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