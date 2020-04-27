У защиты обвиняемого в убийстве девочки в одесской Лощиновке есть аргументы в его пользу

Защита Михаила Чеботаря, обвиняемого в резонансном убийстве 8-летней Ангелины Моисеенко в селе Лощиновка в Одесской области, приводит всё новые доказательства его невиновности.

Как сообщает ТАЙМЕР, в ходе судебного процесса всё чаще всплывают детали, которые ставят под вопрос виновность главного обвиняемого.

Так, выводы судмедэксперта относительно времени убийства противоречат версии о виновности Чеботаря. Согласно им, Ангелину убили в промежуток между 22:00 и 1:30 с точностью примерно до часа. К таким выводам эксперт пришёл на основании изучения трупных пятен, степени окоченения и других признаков. Однако по версии следствия Чеботарь убил девочку позже — между 2:30 и 3:00. Причём раньше он сделать этого не мог, так как находился на праздновании дня рождения знакомой, где его видели многочисленные свидетели. Правда, обвинение настаивает, что эксперт мог и ошибиться при определении времени смерти — мол, эта процедура не обладает должной точностью, да и сам эксперт, давая показания в суде, не решился напрямую опровергнуть официальную версию.

Также ещё осенью прошлого года выяснилось, что на предметах, связанных с убийством (отвёртке, кляпе, которым заткнули рот девочке и одежде убитой), обнаружено ДНК, не принадлежащая ни ей, ни обвиняемому. Журналисты телеканала «Украина» провели собственное расследование: анализ, сделанный по заказу телекомпании в лаборатории «Евролаб» показал, что неизвестная ДНК может принадлежать отчиму убитой девочки.

Отмечается, что адвокат Чеботаря просил суд назначить официальную экспертизу третьей ДНК. Обвинение категорически возражало против этого. В ход пошли даже аргументы, мол лаборатория «Евролаб» не может считаться надёжным источником, так как учреждение подозревают в сокрытии данных о заражении коронавирусом жителей Киева. Какое отношение это имеет к данному делу — остаётся только догадываться, — вопрошает издание.

Суд отказал в назначении экспертизы, поскольку на этапе судебного следствия процессуального права назначать такие исследования у него нет, а результаты журналистского расследования не могут приниматься в расчёт судом, так как не имеют процессуального статуса и юридической силы.

Слушания по делу продолжаются. Обвиняемому в убийстве грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, убийство произошло в августе 2016 года. Ребёнка изнасиловали и зарезали отвёрткой. Вскоре после обнаружения тела, полиция задержала подозреваемого — Михаила Чеботаря, который сознался в совершении преступления, но затем отказался от признательных показаний, заявив, что оговорил себя под давлением полицейских.