В Одессе отметили День памяти жертв геноцида армян в Османской империи

В Одессе почтили память жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1920 годах.

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, первый заместитель председателя областного совета Вадим Шкаривский с депутатами областного совета, генеральным консулом Республики Армения в Одессе Геворгом Петросяном и председателем армянской общины Одессы Тиграном Арутюняном возложили цветы к подножию креста-камня «хачкар» жертвам геноцида армянского народа, расположенного на территории храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви г.Одессы.

Отмечается, что в связи с карантинными ограничениями не проводились массовые памятные мероприятия, однако дата 24 апреля — навсегда остаётся знаковой для многочисленной армянской диаспоры Одесской области и для всех народов, подвергшихся жестоким притеснениям на национальной почве.

«Геноцид армян в Османской империи — это преступление без срока давности. Это — трагедия и боль. К сожалению, историю невозможно повернуть назад и исправить все страшные её страницы. Но сегодня мы строим нашу страну на демократических ценностях и наша главная задача сделать всё, чтобы не допустить подобного насилия одного народа над другим », ̶ подчеркнул Вадим Шкаривский.

По словам настоятеля храма отца Тера Абгара Глчяна, в православных и католических церквях Украины и Армении колокола отбили по 105 раз — по количеству лет от начала трагедии.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с главным уполномоченным по делам диаспоры при Премьер-министре Республики Армения в Украине г-ном Заре Синаняном.

Фото: пресс-служба облсовета