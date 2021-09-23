Разоблачены вымогатели, которые в Южном похитили человека

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области вчера, 22 сентября, задержали группу лиц, причастных к похищению 30-летнего мужчины и вымогательстве у него прав на имущество.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, в правоохранительные органы поступила информация о том, что четверо мужчин требуют у жителя Южного переоформления на них земельного участка площадью 0,15 га в с.Сычавка Южненской ОТГ с целью погашения несуществующей материальной задолженности.

Отмечается, что во время встречи злоумышленники начали «выбивать» из потерпевшего переоформления на них земельного участка, а также угрожали физической расправой близким мужчины. После этого поместили потерпевшего в багажное отделение автомобиля и пытались вывезти за пределы Южного.

Довести свой преступный план до конца вымогателям не удалось, поскольку они были пойманы правоохранителями.

В состав преступной группы входило четверо мужчин, трое из которых уроженцы Армении.

Решаются вопросы о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность нападавших к совершению других аналогичных преступлений на территории г.Южный.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года одесские полицейские завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых в незаконном лишении свободы 20-летнего парня, которого вывезли в Киев и вымогали у его родителей 1 миллион долларов США за освобождение.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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