Зашёл с братом на чашечку кофе, а избил работника одесского кафе

По меньшей мере пять лет лишения свободы грозит одесситу за причинение тяжких телесных повреждений работнику кафе на улице Варненской в Одессе.

Подробности инцидента сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Причиной конфликта между мужчинами стала женщина. 28-летний правонарушитель пришёл в кафе с братом за его любимой и тот приревновал свою девушку к работнику заведения», — информирует полиция.

Отмечается, что злоумышленник решил постоять за честь родственника, поэтому в ходе конфликта набросился на потерпевшего и нанёс ему несколько ударов кулаками в голову. После столкновения все разошлись по домам, а на следующий день 21-летний пострадавший обратился в больницу и полицию. Медики госпитализировали молодого человека с закрытым переломом затылочной кости.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, эти телесные повреждения относятся к категории тяжких.

«Полицейские установили личность правонарушителя. Он признал свою вину. На основании достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи выдвинули фигуранту обвинения в умышленном тяжком телесном повреждении, что предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд. За совершённое мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет», — рассказал начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции № 1 Павел Мазурчак.

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