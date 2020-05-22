Одесский судья Запорожан отстранён от правосудия

На основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ВСП) судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан временно отстранён от правосудия.

Как говорится в сообщении ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности вынесла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании в пятницу, 22 мая.

«Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, вынесенное Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020 года, судья Пятого апелляционного административного суда Запорожан Дмитрий Валерьевич отстранён от правосудия», — говорится в сообщении.

В ВСП объясняют, что в случае вынесения органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до вынесения решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстранёнными от правосудия без вынесения ВСП отдельного решения. При этом срок действия отстранения судей от правосудия — до вынесения ВСП решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Дисциплинарное дело в отношении судьи Запорожана было открыто 15 ноября 2019 года по жалобе Романа Маселко.

Судья Запорожан стал участником инцидента в Одессе, который получил огласку. Управляемый им автомобиль Mercedes ML250 ударил машину, припаркованную во дворе дома №22 на Французском бульваре, после чего судья на своём автомобиле покинул место происшествия.

Патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился судья Запорожан, о чём свидетельствует обнародованная 13 августа видеозапись активистов ВО «Автомайдан» в Facebook. Когда полицейские пытались вручить судье повестку о вызове к следователю, тот не только нецензурно обругал правоохранителей, но и заявил, что он для них «царь и бог».