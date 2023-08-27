Троих одесских патрульных будут судить за превышение служебных полномочий

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх сотрудников Управления патрульной полиции в Одесской области по факту превышения ими служебных полномочий, сопровождавшегося насилием.

По сообщению ведомства, в начале января этого года полицейские во время патрулирования Малиновского района Одессы в составе экипажа автопатруля остановили транспортное средство. Во время общения по причине остановки авто между одним из правоохранителей и пассажиром возник словесный конфликт, в результате чего патрульные, без каких-либо законных оснований и предупреждения, повалили водителя и пассажира на асфальт лицом вниз.

В дальнейшем, на пассажира авто, которым оказался пожилого возраста отец водителя, надели наручники и доставили в отдел полиции для составления административных материалов. Несмотря на то, что потерпевший не оказывал никакого сопротивления, в отделении двое из патрульных продолжили словесно оскорблять и наносить удары по ногам, туловищу и голове мужчины.

В результате таких противоправных действий правоохранителей потерпевший получил многочисленные ссадины лица и перелом левого наколенника.

В настоящее время двое обвиняемых уволены из правоохранительных органов, а их сообщнику по результатам служебного расследования объявлен выговор.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, несколько человек, проживающих в Центре помощи вынужденным переселенцам «Дрим Шелтер» на площади Соборной, 12, в Одессе, получили травмы в результате ночного визита сотрудников полиции в августе 2023 года.

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