Бывшему главе Килийской РГА сообщено о подозрении в злоупотреблениях

Прокуроры Одесской областной прокуратуры продолжают расследование по уголовным производствам по фактам незаконного распоряжения органами исполнительной власти и местного самоуправления землями лесохозяйственного назначения, которые одновременно являются территорией Дунайского биосферного заповедника.

По информации Одесской облпрокуратуры, сообщено о подозрении бывшему председателю Килийской районной государственной администрации по факту злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Как показало следствие, экс-чиновник передал 3 земельных участка общей площадью 0,3 га в частную собственность для индивидуального дачного строительства из земель, которые находятся в постоянном пользовании ГП «Измаильское лесное хозяйство», на побережье Чёрного моря.

Выяснилось, что проекты землеустройства на земельные участки не разрабатывались, при этом два участка подозреваемый передал своему отцу и родной тёте. Ещё один – жене кадастрового регистратора, который вносил несанкционированные изменения в Государственный земельный кадастр относительно указанных земель.

В настоящее время регистратор уже привлечён к уголовной ответственности за указанное преступление.

В результате таких противоправных действий экс-председателя государству нанесён ущерб более чем на 860 тысяч гривен.

В суд направлено ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года вмешательство Доброславской окружной прокуратуры позволило вернуть сельсовету в Одесском районе участок сельской свалки площадью 8,5 га стоимостью 50 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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