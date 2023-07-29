$2 тысячи взятки хотел член приёмной комиссии Одесского колледжа мортранспорта

Член приёмной комиссии Профессионального колледжа морского транспорта НУ «Одесская морская академия» разоблачён на получении 2-х тысяч долларов США, которые он требовал за поступление на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, коррумпированный сотрудник колледжа обещал матери абитуриента за эту сумму положительный балл при сдаче вступительных экзаменов и последующее беспрепятственное поступление на бюджетную форму обучения.

«Мужчину задержали в служебном кабинете после передачи ему неправомерных средств», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Одессе разоблачён главный специалист одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления — вымогал и получал от предпринимателей взятки за беспрепятственную регистрацию сельскохозяйственной техники.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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