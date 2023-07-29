Зелёная карта – гарантия безопасных путешествий на собственном авто за границей

Полис автогражданки – необходимый документ для управления транспортным средством, если вы находитесь на территории Украины.

Однако за границей действуют другие нормы и правила страхования. Например, размер компенсации пострадавшим в результате ДТП гораздо выше, а сами страховки стоят дороже. Что же получается: нашим водителям не рады где-нибудь в Европе?

На самом деле, путешествовать на авто с украинской регистрацией можно. Нужно лишь приобрести отдельный вид полиса, который называется зелёная карта на автомобиль. Это документ, аналогичный нашей автогражданке. Однако он соответствует общепринятым нормам и правилам.

Зелёная карта – это международный страховой документ, свидетельствующий о том, что автотранспорт обеспечен страховым покрытием на территории стран, подписавших соглашение об обязательном страховании автогражданской ответственности. Полис составляется на английском и французском языках. Этот документ гарантирует возмещение убытков, причинённых третьим лицам в случае автомобильной аварии, за счёт страховой компании, выдавшей зелёную карту. Как и полис автогражданки, он не предусматривает выплат собственнику.

Как вы могли догадаться, зелёная карта – не опциональный продукт, который можно покупать по своему желанию для личной безопасности. Наличие такого документа проверяется сотрудниками пограничной службы. Если действующей страховки у водителя нет – придётся в срочном порядке покупать. Совершить такую процедуру можно онлайн, однако стоит помнить, что полис начинает действовать только с 00:00 указанной даты начала. Пересечь границу накануне вечером не получится.

Когда нужно иметь зелёную карту

Покупать международный страховой полис приёется не только в том случае, если вы собираетесь путешествовать на своём авто по Европе. Зелёная карта нужна также водителям, которые будут транзитом проезжать по территории стран, ратифицировавших соглашение об обязательном страховании автогражданской ответственности. Наличие документа могут проверить как представители полиции, так и сотрудники таможенной службы в момент пересечения границы.

Срок действия зелёной карты закончился, и вы не обновили покрытие? Это может повлечь за собой неблагоприятные последствия:

наложение штрафов, которые в отдельных странах могут быть значительными и серьёзно пошатнуть ваше материальное положение;

обязательство приобретения временной страховки. Может быть одним из требований при проверке документов полицейскими;

материальная ответственность за причинённый урон. Отсутствие действующей страховки усложняет механизм урегулирования ущерба.

Чтобы избежать проблем с законом за границей и незапланированных значительных трат, лучше заранее побеспокоиться о приобретении страхового полиса на весь ожидаемый период пребывания в других странах.

На какой период времени можно купить зелёную карту

Международный полис автогражданки может иметь разный срок действия – от 15 дней до 1 года. Таким образом, вы можете выгодно купить зелёную карту даже для кратковременных путешествий. Однако обычно украинцы, которым приходится часто выезжать за границу, покупают полис на более долгий срок. Ведь по одному и тому же документу можно въезжать в страну и выезжать из неё многократно, не беспокоясь о необходимости обновлять страховку.

Конечно, срок действия зелёной карты отражается на её стоимости. Чем дольше будет действовать полис, тем больше придётся за него заплатить. Кроме того, при расчёте берётся во внимание тип транспортного средства. Для владельцев мощных автомобилей затраты будут выше.

Заключать новый страховой договор в том случае, если вы путешествуете между странами, которые ратифицировали соглашение об обязательном страховании автогражданской ответственности, не нужно. В данный момент в этот список входит 48 государств Европы, Азии и Африки. В некоторых странах или их отдельных территориях не требуется наличие зелёной карты.

Однако, как говорилось ранее, даже для того, чтобы проехать по территории других государств до места назначения, полис приобретать придётся.