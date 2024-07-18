Из российского плена вернули 95 украинцев

В результате мер, проведённых Координационным штабом по обращению с военнопленными согласно поручения Президента Украины, удалось освободить из вражеского плена ещё 95 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Координационный штаб.

Отмечается, что среди освобождённых 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», добровольно согласившегося на вертолёте лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Все освобождённые в этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров. Среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать – защитники «Азовстали»), 41 воевал на донецком направлении, по девять – на луганском и запорожском, по трое – на херсонском и харьковском.

Один из освобождённых моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего посёлка от оккупантов в составе Макаровской ТРО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной громады попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Многие возвращённые бойцы страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения.

Большинство из них находилось в плену страны-агрессора с 2022 года.

Также среди освобождённых есть защитник, считавшийся пропавшим без вести.

Подчёркивается, что Украина благодарна Объединённым Арабским Эмиратам за содействие и посредничество в подготовке обмена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что «далее возвращённые воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию. По его словам, родственники возвращённых из плена украинцев получат официальное уведомление от координационного штаба по обращению с военнопленными.

Обе принимающие пленных стороны совместно продолжили практику фиксации возможных нарушений прав человека во время пребывания в плену. Представители двух офисов украинского и российского — опросили освобождённых. От пленных РФ озвучено, что они не имеют претензий к удерживаемой стороне, что свидетельствует о соблюдении Украиной Женевских конвенций.

Для справки. С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. В общей сложности из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405 человек.

Одесса News информировала, что 28 юня Украине удалось вернуть из российского плена ещё 10 человек.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными, Омбудсман Украины/Telegram

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