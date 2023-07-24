В Одессе горел рынок по ул. Торговой

23 июля в 16:17 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории рынка в Одессе по улице Торговой.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание на первом этаже двухэтажного торгового павильона, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 16:28 и ликвидировали в 16:34 на площади 10 м.кв.
От ГСЧС привлекалось 12 единиц пожарной техники и 34 спасателя.
Как сообщала Одесса News, 17 июля пожарники ликвидировали пожар в Приморском районе Одессы по улице Градоначальницкой.
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