ДТЭК «Одесские электросети» оштрафована за несоблюдение графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение наложить на АО «ДТЭК Одесские электросети» штраф в размере 85 тысяч гривен за несоблюдение справедливых графиков отключений.

Такое решение НКРЭКУ приняла на заседании 24 января.

По результатам проверок установлено, что это предприятие допустило нарушение требований Закона Украины «О рынке электрической энергии», Кодекса систем распределения и не соблюдало Лицензионные условия по распределению электрической энергии отключений электроснабжения потребителям.

Комиссия обязала компанию в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также должным образом информировать потребителей о перерывах электроснабжения.

Кроме того, НКРЭКУ наложила на руководителя ДТЭК «Одесские облсети» штраф в 1700 грн.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководством ДТЭК «Одесские электросети», чтобы обсудить вопросы взаимодействия в период экстренных отключений.

12 января Одесскую область с рабочим визитом посетил Министр энергетики Украины Герман Галущенко, встретившийся с руководством ДТЭК.

В декабре 2022 года из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировала внеплановые выездные проверки энергораспределительных компаний в восьми областях, в том числе Одесской.

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