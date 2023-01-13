Одессу посетил Министр энергетики: с какой целью и будет ли свет у одесситов

12 января Одесскую область с рабочим визитом посетил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации в Facebook.

Отмечается, что в разговоре с Министром начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко затронул все проблемные вопросы, которые сейчас находятся в секторе энергообеспечения региона.

В частности, отметил недостаточность лимитов электроэнергии для области и неравномерности распределения нагрузки.

Отдельно Максим Марченко акцентировал внимание на необходимости улучшения работы call-центра, чтобы в критические и аварийные периоды отключения электроэнергии потребители могли оперативно дозвониться операторам ДТЭК и оставить заявку. Тем самым не будет нагнетаться социальное напряжение среди населения.

Стороны обсудили возможные и оптимальные пути решения всех этих и других проблем.

Министр посетил ДТЭК «Одесские облсети» и дал поручение справедливо распределять электроэнергию как в городе Одесса, так и по всем районам и общинам Одесской области, а также упорядочить графики отключения.

«Операторы систем распределения электроэнергии должны соблюдать справедливость при применении графиков ограничения поставок электроэнергии. Ещё с ноября работают мобильные группы из представителей Министерства энергетики, Госэнергонадзора, НКРЭКУ, СБУ для проверок соблюдения графиков и принципов справедливости при применении вынужденных отключений потребителей. Сейчас ситуация постепенно улучшается», — сказал Галущенко.

«Именно стабилизация энергосистемы и эффективное внедрение графиков отключений является главным стремлением и областных властей, и энергетиков» — подчеркнул Максим Марченко.

Дмитрий Григорьев, генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» сказал Министру: «Ситуация динамично изменяется. И мы очень зависимы от объёмов генерации, которые есть в энергосистеме Украины. Разработанные графики позволяют нам адаптироваться в соответствии с уровнем генерации и потребления. Если генерации достаточно, мы будем в состоянии не выключать потребителей 6 часов и отключать её всего на 3 часа. Но если ситуация усложняется — из-за дефицита генерации, из-за повреждений объектов РФ или из-за похолодания, то будет работать график: 3 часа электроэнергия есть, а 6 часов нет. Разработанные нами графики уже сегодня позволяют жителям Одесщины планировать свою жизнь».

Также глава ООВА договорился с Германом Галущенко о предоставлении гуманитарной помощи Одесской области международными партнёрами Минэнерго: поставка разной мощности генераторов, особенно силовых, для объектов критической инфраструктуры.

Министр энергетики Украины вручил государственные награды энергетикам региона, которые проявили высокий профессионализм, личное мужество и самоотверженность при выполнении мероприятий по восстановлению разрушенных объектов энергетики в результате ракетных ударов врага и обеспечения электроснабжения не только на территории Одесской области, но и во многих других регионах страны.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Одесском горсовете обсудили возможности генерации собственной электроэнергии.

Фото: ООВА, ДТЭК «Одесские электросети»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod