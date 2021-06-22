Кто в Одессе останется без света 23 июня

23 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Сиреневый переулок — 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6, 1В — С 09:00 по 19:00

11-й Черноморский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а, 18а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 — С 09:00 по 19:00

12-й Черноморский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 9а, 3а, 18а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 — С 09:00 по 19:00

2-й Сиреневый переулок — 1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 2, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 10 — С 09:00 по 19:00

2-я Пригородная улица — 97, 97А, 99 — С 09:00 по 19:00

7-я Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 5А, 16А, 26, 17А, 2А, 18А, 18Б, 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 4Ж, 2Б, 44Д, 28а, 44а, 42А, 30А, 30Б, 40б, 31а, 38/1, 36Б, 33А, 36А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00

8 Марта улица — 98, 187Б, 104, 105, 105А, 107, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122/1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 102, 131А, 133, 135, 137, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 131 — С 09:00 по 19:00

9-й Черноморский переулок — 2, 4, 4/2 — С 09:00 по 19:00

Авангардная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26а, 25б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 — С 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица — 64 — С 08:00 по 20:00

Академика Королёва улица — 92, 94 — С 08:00 по 20:00

Алексея Косяченко улица — 2А, 54/2, 9, 9Б, 10, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 7, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 12 — С 09:00 по 19:00

Апрельская улица — 20, 33/1, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 27 — С 09:00 по 19:00

Балтская дорога — 153 — С 08:30 по 19:00

Богуна улица — 6А, 12/2, 21 — С 09:00 по 19:00

Гастелло улица — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22а, 22Б, 20б, 23а, 26, 24а, 13а, 25А, 25В, 9А, 51а, 47а, 28А, 45а, 29А, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 19:00

Генерала Гудовича улица — 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10, 12, 14, 16 — С 09:00 по 19:00

Ковровый переулок — 5, 7, 9 — С 09:00 по 19:00

Кордонная улица — 25, 31, 48, 54, 64, 68, 70, 27а, 29Б, 33в, 60/1, 74, 44А, 68А, 68Б, 68Г, 44Б, 70А, 54а — С 09:00 по 19:00

Корнюшина улица — 1А, 27А, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 3, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 17 — С 09:00 по 19:00

Кострова улица — 30, 34, 37А — С 09:00 по 19:00

Летняя улица — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10., 11, 12, 13, 14, 15, 13а, 13б, 5б, 5а, 15а, 28б, 28а, 18а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 — С 09:00 по 19:00

Лиственный переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1б, 10б, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13 — С 09:00 по 19:00

Металлистов улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 12а, 10А, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — С 09:00 по 19:00

Минская улица — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37А, 39, 30а, 47А, 43а, 42А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00

Мирная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2б, 14, 1а, 19А, 15а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 — С 09:00 по 19:00

Никитина улица — 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 — С 09:00 по 19:00

Николая Бажана улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 47Б, 8Б, 48а, 34А, 16А, 35А, 73, 36А, 53Б, 26А, 54А, 37А, 26Б, 56А, 56Б, 56Б/1, 21А, 27А, 58А, 58б, 58Г, 15А, 59А, 59Б, 41а, 60А, 60Б, 22А, 61А, 61Б, 61Г, 42А, 62/2, 62А, 62Б, 22а/1, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 43А, 64а, 64Б, 22Б, 65А, 65Б, 31А, 66А, 66Б, 18А, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 23А, 33а, 69А, 69Б, 47А, 71А, 71Б, 71в, 45А — С 09:00 по 19:00

Обрывистая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7/1, 7а, 7б, 7в, 7г, 10, 3а, 9а, 2а, 10а, 15а, 14а, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 — С 09:00 по 19:00

Петра Ивахненко улица — 71, 86а, 73, 74, 75, 77, 78а, 71а, 79а, 80, 82, 84, 86, 78г — С 09:00 по 19:00

Платановая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 30А, 30Г, 20А, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 20б, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 13Б, 4А, 36а, 36Б, 22А, 22Б, 14А, 10б, 40Б, 24в, 3А, 46, 12А, 44А, 19А, 45Б, 1А, 46А, 118Б, 114А, 48А, 48Б, 108А, 95А, 93б, 88А, 79в, 57Б, 57А, 55а, 55Б, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 321 — С 09:00 по 19:00

Радостная улица — 114, 116 — С 09:00 по 19:00

Сельская улица — 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 37Б, 39Б, 39В, 44, 40/а, 40А, 29а, 38А — С 09:00 по 19:00

Сиреневый проезд — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6 — С 09:00 по 19:00

Степовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 29А, 45А, 29Б, 19Г, 47А, 8А, 49А, 5а, 21А, 33А, 13А, 53А, 9а, 23А, 7а, 24А, 38А, 9А, 10А, 10б, 11А, 11А/1, 12а, 12Б, 12В, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 74, 17/2, 39А, 25А, 21б, 22А, 26А, 26б, 27 А, 28б, 32А, 37А, 47Б, 17А, 52А, 25а, 26а, 29б, 29в, 29г, 44б, 58А, 19А, 19Б, 43А, 68А, 68В, 28А, 70Б, 19В, 72А, 44/1 — С 09:00 по 19:00

Татьяны Тэсс улица — 3а, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43 — С 09:00 по 19:00

Туристская улица — 7А, 8а, 8б, 9, 14, 15 — С 09:00 по 19:00

Цветочная улица — 1, 14/18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 1А, 13, 13а, 14, 14/4, 15, 17, 19, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21, 14/1, 12 — С 09:00 по 19:00

Щорса улица — 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 73Б, 58А, 80А, 50а, 82Б, 99А, 99б, 90А, 100А, 75А, 91/2, 71А, 92А, 50Б, 105/6, 105/7, 93Г, 106А, 109, 107/1, 94А, 84А — С 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, грозы, залповые ливни и сильный штормовой ветер в последние дни стали причиной обрывов линий электропередач в Одессе.

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