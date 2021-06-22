Одесса скорбит и чествует память жертв Великой Отечественной войны

22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, в Одессе приспустили флаги.

Как передаёт корреспондент Одесса News, с утра на административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций, жилых домах приспущен Государственный Флаг Украины с чёрными лентами.

В Почётный караул у Вечного огня заступили учащиеся школ города — участники Вахты памяти.

В 10 часов утра на Аллее Славы в парке имени Т.Шевченко состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В возложении приняли участие представители Одесской облгосадминистрации, областного и Одесского городского советов, ветеранских, молодёжных, религиозных организаций, народные депутаты Украины, одесситы.

Собравшиеся на Алле славы почтили память погибших в войне минутой молчания.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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