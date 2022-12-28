В «Одесских электросетях» проведут проверку соблюдения графиков отключения света

Из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведёт внеплановые выездные проверки энергораспределительных компаний в восьми областях, в том числе Одесской.

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ 27 декабря, сообщается на сайте комиссии.

В частности, проверки проведут в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Киевской областях, в Киеве, а также АО ДТЭК «Одесские облсети».

Как сообщала Одесса News, в НЭК «Укрэнерго» 16 декабря объявили чрезвычайную ситуацию после вражеского ракетного обстрела украинской энергоинфраструктуры. Фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено, в частности, все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

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