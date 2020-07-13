Кого в Одессе облэнерго оставит без света 13 июля

13 июля в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения:
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|36-я Линия (посёлок Котовского): 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|37-я Линия (посёлок Котовского): 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|42-я Линия (посёлок Котовского): 6
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 33
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 35, 35А
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|9-я Линия (посёлок Котовского): 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 34
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Адмиральский проспект: 1, 1а, 1б, 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Александра Невского: 42, 44б, 44-В, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78/1, 80, 80а, 80б, 82
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Амундсена 142 10-я линия: 1уч, 153/13, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 11-я линия: 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 12-я линия: 11, уч8
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 7-я линия: 124, 128, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 224
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 8-я линия: 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 9-я линия: 18, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258, уч2
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 Ореховая: 2уч.261, 177, 192, 252
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена 142 Правди: 1/7, 1/11, 1/13203, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена переулок: 1, 3, 5, 6
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Амундсена: 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/14, 103/16, 105, 107, 119, 132, 132А, 142а, 142/43, 144, 144/1, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/9
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Балковская: 54, 54б, 54в
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Бернардацци улица: 8, 8/1
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Болградская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Бригадная: 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12, 4, 5, 5а, 8, 8/2, 8/7, 8-А, 8/10, 8/12, 8/15, 9/1, 9/2, 9а, 9е, 12, 13, 13-А, 14, 14а, 14Б, 14В, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20/7, 22, 23, 817
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Вишнёвая улица: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Гагарина проспект: 1
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Гаршина переулок: 1, 1а, 1б, 1в, 3/9, 4, 5, 5/3, 5/7, 5а, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7б/1, 7Б, 7в, 7-Г, 7Е, 8а, 9, 9/4, 9/6, 9б, 9В, 9Д, 9/16, 9/24, 9/31, 9дача22, 10, 11, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 11/12, 11/17, 11-22, 12, 12/1, 13/2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/2, 18а, 18В, 18/16, 18б3, 18б4, 920, 925, 9.15
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Героев пограничников: 2
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 12-я линия: 1, 6
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 6-я линия 4: 6
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 7-я линия 142: 2/130
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 8-я линия 8: 3, 5, 18, 231
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 9-я линия: 12
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского 142 вул. Правди: 1/3, 1/24, 1/33165
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 102, 103, 103/4, 103/12, 103/13, 103/13а13, 103/17, 103/18, 103/18А, 107/109, 111, 111/Г/Д, 111/К, 111-Л, 111/М, 111-Н, 111/О, 111/П, 111/Р, 111/С, 111-У, 111-Ф, 130, 132/А, 134, 142, 142/5, 142уч.12, 144а, 144в, 144Д, 144Ж, 144/10, 142217, 142.153/13
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Дачная: 3А, 6, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 6/11, 6/13, 6/15, 7, 7а, 8, 10, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 12
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Дачный 1-й переулок: 4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/4, 10/7, 10а, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Дачный переулок: 8а
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25Б, 25-Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 20, 21
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Керченская улица: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Китобойная: 77, 77в
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Коблевская улица: 13, 15, 15а, 17/19, 21, 23
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Ковалевского переулок: 9
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Кордонный переулок: 3
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Костанди 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Костанди 3-й переулок: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Костанди: 3, 3/3, 3а, 3Б, 3в, 3Г, 3Д, 3-е, 3Е, 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 524, 722, 5201
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Куприна: 9а
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Курская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Леонова улица: 57
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Летний переулок: 1/5, 2, 2/7, 2/9, 2/11, 2/14, 2/16, 2/21, 2/22, 2/24, 5, 5/16, 5/20, 5/29, 15
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Лузановская: 57, 57-1, 92, 94, 94Б
|1:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Лунина Контр-адмирала улица: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Луцкая улица: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Львовская: 1, 1А, 1в, 1Г, 1/10, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Ляпидевского: 3, 3Б, 4, 4А, 4б, 4в, 4-Д, 4В1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Мачтовая: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22/1, 23, 24, 26, 101
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Мицкевича улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Неделина: 109
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Николаевская дорога: 287, 287а
|1:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Новаторов улица: 13, 15, 17
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Ольгиевская улица: 15, 17, 19, 21
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Ореховая: 196
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Палубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-А
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Палубный переулок: 1, 2, 3, 4, 5
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Песочная улица: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Приморский переулок: 1, 3, 3/9, 4/7, 11, 15
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Просвиты улица: 1/1, 1/7
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Раздольная улица: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Ракетная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Ростовская улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Селекционеров улица: 6, 20
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Селекционная улица: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Сельская: 13А
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Сосюры улица: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Сталепрокатный переулок: 13
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Станционная 1-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 50А, 51
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Станционная 2-я улица: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Станционная 3-я улица: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Судостроительная улица: 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Толбухина: 1, 1Б, 1г, 1а99, 1б102, 1в102, 2, 2А, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 6б, 7, 7-А, 7/102, 8, 9, 10, 10а, 10в, 10д, 11, 12, 12а, 15, 16, 16/3, 16а, 16В, 16-Ж, 17, 18, 18а, 19, 21, 21а, 23, 23А, 25
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Тракторная: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Трудовая: 7, 9
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Угорская: 2, 3
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Удельный переулок: 6
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Украинский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Украинский 2-й переулок: 1, 2
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Училищная улица: 2, 4, 6
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 12, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12А, 12Б, 12Г, 12д, 12/10
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Фонтанская дорога: 36, 36Б, 38, 38а, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 74, 74Б, 76/9, 76/12, 76/14, 76/15, 76/18, 76/22, 76/29, 76/100, 78, 78/1, 78/5, 78/6, 78/9, 78/13, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78уч.13, 82, 82/1, 82а/1, 82а/3, 82А, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 84, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86-Б, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/24, 86уч16, 86уч26, 86уч.15, 87, 87-А, 88, 88А, 89, 89/В, 90, 91, 91а, 92/94, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 96а, 96б, 97, 98, 98/2, 98г, 98д, 98/96, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 100, 100А, 101, 101/1, 102, 103, 104, 104А, 104б, 106, 106/1, 106/2, 106-Б, 106/17, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/27, 106/29, 106/30, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 115, 117, 141, 141а, 145, 151, 151/28, 151/30, 151уч.19, 155, 155/2, 155/6, 155К, 157, 157/2, 157Б, 157/10-А, 157/12, 157уч3, 157уч17, 159, 159А, 165, 165/16, 171, 894, 956, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 15730
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Хрустальная улица: 2, 4, 4А, 6, 8, 10
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Хрустальный переулок: 4б, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Цветочная улица (Киевский р-н): 10
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Цветочная улица (Малиновский р-н): 9
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Цветочная: 2, 6, 7/86, 7/87, 8, 10, 10а, 12, 13/83, 15, 16, 19/80, 20, 23, 23/76, 25/77, 26, 28, 32, 34/39, 36, 36а, 36б, 38, 39/69, 44, 46, 46/77, 47, 48, 49/64, 53, 54, 56а/70, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63/57, 66а, 67/55, 71, 75, 79, 87/5, 91, 6556
|0:20
13 июля
|3:14
13 июля
|Авария
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Чумацкая улица: 7, 41
|9:00
13 июля
|17:00
13 июля
|Заплан.
|Швыгина Генерала: 2, 4, 6, 8, 8А
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария
|Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В
|23:10
12 июля
|0:23
13 июля
|Авария
|Южная-Авангард: 1Г, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 33, 35, 35А
|9:00
13 июля
|19:00
13 июля
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|0:25
13 июля
|17:00
13 июля
|Авария