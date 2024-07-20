В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Тарасов, светлая ему память

В бою 17 марта 2024 года близи Новомихайловки в Донецкой области погиб житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Тарасов.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

36-летнего младшего сержанта Василия Тарасова провели в последний путь 25 марта в Белгород-Днестровском.

Одесса News информировала, что в посёлке Саврань Одесской области простились с 22-летним военным Иваном Базелюком, который погиб 5 июля в бою в Харьковской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy