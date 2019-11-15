Ferrari представил суперкар без ручек, Honda — с голосовым ассистентом

Мировые компании по производству автомобилей представили свои новинки.

Итальянский автопроизводитель Ferrari представил новый спортивный автомобиль Roma без дверных ручек, сообщает портал Motor1.

“Новейшая модель Ferrari получила имя Roma”, — говорится в сообщении.

Суперкар, массой 1 472 кг, имеет 2,9-литровый двигатель модели V8 с углом развала цилиндров в 90 градусов с мощностью в 620 л.с. У Ferrari Roma появились новый руль, 16-дюймовая приборная панель и особый ключ с кнопочной функцией «комфортный доступ». Таким образом теперь, чтобы попасть в спорткар, дверные ручки уже не нужны.

Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 9,3 секунды.

Отмечается, что максимальная скорость спорткара — 320 км/ч.

Сроки выхода Ferrari Roma на рынок пока не называются.

Японский автопроизводитель Honda представил электрокар модели «Honda e» с голосовым ассистентом.

Серийная Honda е получит 35,5-киловаттную батарею, запас хода составит примерно 220 км. Зарядить аккумуляторы на 80% можно будет всего за полчаса.

Отмечается, что основой взаимодействия человека и машины в салоне станут два 12,3-дюймовых дисплея, а также голосовой помощник Honda Personal Assistant с подобием искусственного интеллекта. Он должен обеспечить доступ к ряду онлайн-сервисов, но, кроме того, в Honda уже заявили, что обучили «ассистента» поддерживать подобие естественных разговоров и реагировать не только на прямые команды, но и на отвлечённые реплики. Помощник будет держаться, что называется, «в контексте».

А китайский стартап «Weltmeister» показал электрокар Weltmeister 7. В нём будет вмонтирована технология автономного управления. В компании утверждают, что во время различных тестов автомобиль проехал 700 км без подзарядки.

Отмечается, что через 30 минут автомобиль может зарядиться до 80%. Электрокар также будет иметь доступ к сетям 5G.

Официальное производство авто запланировано на первое полугодие 2021 года.

Одесса News сообщала о японской автоновинке, выполненной из материалов растительного происхождения, а также канадском бронированном автомобиле класса люкс Bentley Bentayga.