10 мая пройдёт первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022

10 мая в 22:00 пройдёт первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 в Турине (Италия).

Об этом пресс-служба Верховной Рады Украины сообщает в Теlegram.

“В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщения на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете”, — говорится в сообщении.

Конкурс Евровидение-2022 можно посмотреть на таких ресурсах: в телеэфире UA: Культура (есть в приложении Дія), на фейсбук-странице Евровидения, сайте Общественное Культура, сайте Общественное Евровидение, на волнах Радио Промінь.

На ютуб-канале Евровидение Украина можно будет наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.

Как сообщала Одесса News, Евровидение – ежегодный песенный конкурс, который проводят с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза. Украину в этом году будет представлять группа Kalush Orchestra.

10 и 12 мая пройдут полуфиналы Евровидения-2022, а 14 мая – финал конкурса.

Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале под шестым номером.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod