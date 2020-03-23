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В Одесской области второе предприятие стало шить защитные маски

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В Одесской области производственное структурное подразделение «Подольское территориальное управление» приостановило выпуск мягкой мебели и в сжатые сроки организовало на базе мебельного цеха пошив защитных масок.

Об этом сообщил в Facebook начальник Подольского строительно-монтажного эксплуатационного управления Одесской железной дороги Виталий Драгомарецкий.

«Первоочередная задача коллектива — обеспечение защитными масками работников управления, производственных подразделений филиала и Одесской железной дороги», — говорится в его сообщении.

Как сообщала Одесса News, Балтская швейная фабрика выпустит 50 тысяч трёхслойных медицинских масок.

Фото: Facebook

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