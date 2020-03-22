Впервые в истории закрыты святыни в Мекке и Медине

Главные святыни мусульман — Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине (Саудовская Аравия) — были закрыты впервые в истории из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Al Arabiya.



Отмечается, что верующим запрещено заходить и молиться в святыне с 20 марта. Мечети закрыты на неопределённое время.



Число случаев инфицирования COVID-19 во всём мире по состоянию на вторую половину дня 21 марта составило 286 696, 11 889 смертей и 93 602 случаев выздоровления.

На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус.

Как сообщала Одесса News, днями были отменены футбольный «ЕВРО-2020«, песенное «Евровидение», 73-й Международный кинофестиваль в Каннах.