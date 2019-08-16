Любимец одесской публики концертировал прямо в трамвае

Известный одесский коллектив «Деньги вперёд» под руководством вокалиста Феликса Шиндера разъезжал 15 августа на знаменитом одесском трамвае номер пять.

Как сообщает «Думская», от одесского автовокзала до пляжной Аркадии из летнего вагона звучал традиционный «адэсский» фольклор в живом исполнении.

«Трамвай украсили воздушными шарами, а прохожие, оглядываясь на необычный вагон, пританцовывали под «Лимончики», «Семь-сорок», «Фонарики» и другие известные песни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Феликс Шиндер признался: таким необычным образом он решил сделать подарок одесситам, и даже сам оплатил стоимость аренды трамвая. По его словам, от идеи до воплощения он не встретил преград и поэтому очень благодарен одесским электротранспортникам.

«Сегодня мы рады побудоражить наш город своим творчеством и хотим сделать это красиво, ярко и без предупреждения. Одесса всегда славилась спонтанными событиями, весёлыми личностями и нам захотелось проехать в 5-ом трамвае с музыкой и песнями, приглашая по дороге всех желающих прокатиться», — отметил музыкант.

Денег за проезд в этом вагоне никто не брал. Вместо кондуктора в вагоне находились несколько охранников — для порядка.

Сегодня вечером Феликс Шиндер и «Деньги вперед» дадут большой концерт в Летнем театре «Морвокзал».

Фото: Думская