Одесский миллиардер прилетел из США разоблачать Порошенко

Американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и уроженец Одессы Сэм (Семён) Кислин прилетел в Украину.

Как сообщает Апостроф, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что в марте 2019 года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко. Предупредил он и о том, что при расследовании команде Трампа будут переданы материалы по коррупции в компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена, а также данные по украинскому вмешательству в американские выборы.



Кроме того, Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезён уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.

Кстати. При Порошенко СБУ запретила 83-летнему Кислину въезжать в Украину сроком на 5 лет. Запрет отменил назначенный президентом Владимиром Зеленским и.о. главы ведомства Иван Баканов.

Сэм Кислин родился в Одессе в 1935 году, был заведующим центрального гастронома. В начале 70-х годов эмигрировал в США вместе с семьёй. В 1992 году создал компанию Trans Commodities, Inc., которую превратил в одну из крупнейших в мире торговых фирм, специализирующихся на международной купле и продаже металлических изделий, одновременно инвестирует в развитие инфраструктуры и производственных процессов мельниц в Украине.

В 1994 году Кислин был назначен советником по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Гилиани. В 2003 году Нью-Йоркский горсовет отметил его званием «Почётный гражданин» города Нью-Йорк. Кроме того, господин Кислин и его жена Людмила уже давно являются участниками многих благотворительных проектов, которые помогают еврейским семьям уехать из бывшего СССР.