Внеочередная сессия Одесского облсовета началась с драки

Сегодня, 16 августа, внеочередная 24-я сессия Одесского облсовета седьмого созыва, на которой последний раз председательствует Анатолий Урбанский, началась дракой.

Как сообщает Укринформ, участниками драки стали группы депутатов-представителей фракций «Оппозиционного блока» и «БПП «Солидарность», обвиняя в сговоре при формировании нового руководства облсовета.



Урбанский, который избран нардепом от 143-го Измаильского избирательного округа, вызвал в зал заседаний полицию. После этого вместе с руководителями фракций вышел в кабинет №301 для политических консультаций.



Перед открытым противостоянием представителей двух политсил на сессии успел выступить заместитель председателя облгосадминистрации — член облсовета Виталий Свичинский.

«Мне обидно и противно, что некоторые члены фракций «БПП «Солидарность» выразили готовность накануне сессии объединиться в областном совете с «Оппозиционным блоком — За жизнь». Хотя уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Позор тем, кто это делает! Я знаю, что при подготовке сессии были собраны соответствующие подписи за отставку нынешних заместителей председателя облсовета (представитель ВО «Батькивщина» Олег Радковский и представитель фракции «Наш край» Юрий Дымчогло — ред.). Есть много депутатов в этом зале, которые не согласны с кулуарными договорённостями. А на улице стоят сотни людей, которые точно не поддерживают таких рокировок власти. Мы слышали также заявления со стороны функционеров ОПЗЖ, что они ни в коем случае не вступят в любые союзы с проукраинскими силами. Хотя сегодня видим, что это тоже вынесено за скобки «, — отметил Свичинский.

Он напомнил с трибуны сессии членам фракции «БПП «Солидарность», что многие из них пришли в облсовет как представители проукраинских сил. И подчеркнул, что как один из участников одесского евромайдана сделает всё вместе со своими соратниками, чтобы не допустить реванша пророссийских сил в Одесском облсовете.

Однако продолжить работу сессии, за повестку дня которой проголосовали 54 из 84 членов облсовета, не удалось.

Омечается, что якобы в ходе ночных договорённостей перед сессией, было решено обеспечить голосование членами фракций «БПП «Солидарность» и ОПЗЖ за то, чтобы привести к руководству облсовета Юрия Басюка (председатель) и депутатов от ОПЗЖ Виталия Саутёнкова и от «Возрождения» Игоря Недозимованного.

После перерыва один из заместителей председателя облсовета сделал заявление о блокировании работы сессии в случае нарушения регламента облсовета.

Попытка Урбанского отправить в отставку Радковского и Дымчогло путём голосования за досрочное прекращение полномочий не увенчалась успехом — не хватило голосов депутатов.

Сессия областного совета продолжается.

Перед началом сессии у здания Одесского облсовета на проспекте Шевченко прошло несколько акций.

Участники одной из них принесли к главному входу гроб с похоронными венками, на которых написаны названия трасс: «Одесса-Киев», «Одесса-Николаев» и др. Они протестуют против коррупции в органах Укртрансбезопасности, сотрудники которых пропускают за взятки фуры с перегрузом, разрушающие автодороги.

Вторая акция, более многочисленная, — против вероятного избрания главой облсовета «оппоплатформовца» Виталия Саутёнкова и увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Её участники — журналисты, деятели культуры, активисты патриотических, природозащитных и других общественных организаций.

«Троллить» протестующих пришёл известный одесский фрик Стас Домбровский, устроивший потасовку с экоактивистом Владиславом Балинским и укусил его за нос. Домбровского увела полиция. Задержали также и Балинского. Сейчас они дают показания полиции.



Фото: Укринформ, ТАЙМЕР, Думская