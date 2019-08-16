В Одессе выступит Паганини нашего времени

20 августа на сцене Летнего театра «Морвокзал» выступят с концертом украинско-канадский скрипач Василий Попадюк и его Papa Duke Band.

Музыкальные критики называют стиль исполнения Василия Попадюка как world musiс, но при этом акцентируют внимание на то, что игра Василия Попадюка — это абсолютно индивидуальный и им самим созданный стиль. Виртуозу удалось соединить в одно целое классическую, славянскую, фольклорную, цыганскую, популярную музыку и джаз.

Талантом Попадюка увлекаются первые лица государств, дипломаты и бизнесмены, опытные музыканты, коллеги и неподготовленные слушатели. Король Хусейн подарил ему именные часы. Королева София приглашала повторять концерты. В Испании его называют «живым нервом», «Маэстро скрипка», в Америке — «Золотой скрипкой».

Василий на сцене — это магия музыки и дьявола, волшебство и озноб вибрирующего нерва. В бешеном темпе и рисунке движется его рука. Он кажется бесплотным, визуально воплощённым в звук, голос, чувства. В течение всего концерта присутствует ощущение близости чего-то не земного и скрипка только проводник небесного к душе человека. За эту магию и нерв Василия уже назвали современным Паганини. Его композиции неповторимы, он играет от сердца и проникает в сердце.

Начало концерта в 20 часов.



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