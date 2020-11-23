В Одессе скорая попала в ДТП, трое пострадавших — в больницу

22 ноября в Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit перевернулся на бок после столкновения с Lexus.

Об этом сообщает «Думская».

Авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой.

В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего изучает полиция.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года в Лиманском районе Одесской области столкнулись тягач, который транспортировал военную технику, и микроавтобус Mercedes Sprinter.