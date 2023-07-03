Почему ночью в Одессе звучала сирена воздушной тревоги

Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» с юго-восточного направления.

Об этом сообщается в Facebook на странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

«Всего зафиксированы пуски 17 «шахедов»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Остальные – не достигли своих целей.

«Предварительно, без потерь», — информирует Командование.

Как сообщала Одесса News, 30 июня Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте и угрозам со стороны Беларуси.

Инфографика: ВС ВСУ

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