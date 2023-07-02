Песня воскресенья на Одесса News: Сергей Бабкин, «Спасибо, 127-я!»

Клип, созданный Сергеем Бабкиным на песню «Спасибо, 127-я!», уверенно набирает поклонников в соцсетях: это одна из лучших песен о воинских частях Сил территориальной обороны.

Решительная мелодия, крутые рифмы, динамические кадры – всё служит тому, чтобы передать характер бойцов территориальной обороны: вчерашних мирных граждан наших городов, которые решительно встали на защиту своих родных и регулярно преподносят врагу неприятные «горячие» неожиданности.

Создатели клипа смонтировали его из видеоматериалов, снятых личным составом 127-й отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Сил ТРО ВСУ, но эти кадры смело можно отнести и к другим бригадам.

«Наш клип отражает реальные события противостояния бойцов ТРО рашистской нечисти в Харьковской области и на Бахмутском направлении», — отмечают авторы песни и видеоряда.

Я хотів написати поему

Про 127-му окрему

Але поема, на жаль, для мене

Це непід’ємна тема.

Я хотів написати вірш

Про 127-му,

Що з усіх найсильніш,

Але в мене є щось цікавіш

За вірш

Колись ми зберемось гуртом

І заспіваємо її разом

127МА — майстерня зі знищення зла

Витруїла всіх чортів на горищі

Розправила перемоги крила

127МА -мою землю мов скарб зберегла

Я дякую вашій втомі

За те, що ми досі живі

І в своєму домі.

Прапори вгору підіймаємо,

Позиції тримаємо

Щодня до сатани на зустріч рушаємо

Серцями мовчимо,

Очима кричимо

Гооолосно….

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!

З нами йде лише той, хто хоче

Навіть посеред ночі

Незважаючи на страх,

Шо всередині клокоче

Нашу любов,

віру тіло та кров

Єднає воля знов

УКЛІН БОГАМ!

Колись ми зберемось гуртом

І заспіваємо її разом

127МА — майстерня зі знищення зла

Витруїла всіх чортів на горищі

Розправила перемоги крила

127МА мою землю, мов скарб зберегла

Я дякую вашій втомі

За те, що ми досі живі

І в своєму домі

Пісня має рятувати, заряджати, надихати

КРІЗЬ ВОГОНЬ…

Як і хлопці наши хати

Наше місто його Лати

Мир з долонь

ХАРКІВ — 127-му не зламати

Харків — 127-ма сягає мети

Я знаю, ми зберемось гуртом

І заспіваємо її разом

127МА — майстерня зі знищення зла

Витруїла всіх чортів на горищі,

Розправила перемоги крила

127МА мою землю, мов скарб, зберегла

Я дякую вашій втомі

За те, що ми досі живі

І в своєму домі.

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