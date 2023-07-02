Песня воскресенья на Одесса News: Сергей Бабкин, «Спасибо, 127-я!»

Клип, созданный Сергеем Бабкиным на песню «Спасибо, 127-я!», уверенно набирает поклонников в соцсетях: это одна из лучших песен о воинских частях Сил территориальной обороны.
Решительная мелодия, крутые рифмы, динамические кадры – всё служит тому, чтобы передать характер бойцов территориальной обороны: вчерашних мирных граждан наших городов, которые решительно встали на защиту своих родных и регулярно преподносят врагу неприятные «горячие» неожиданности.
Создатели клипа смонтировали его из видеоматериалов, снятых личным составом 127-й отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Сил ТРО ВСУ, но эти кадры смело можно отнести и к другим бригадам.
«Наш клип отражает реальные события противостояния бойцов ТРО рашистской нечисти в Харьковской области и на Бахмутском направлении», — отмечают авторы песни и видеоряда.
Я хотів написати поему
Про 127-му окрему
Але поема, на жаль, для мене
Це непід’ємна тема.
Я хотів написати вірш
Про 127-му,
Що з усіх найсильніш,
Але в мене є щось цікавіш
За вірш
Колись ми зберемось гуртом
І заспіваємо її разом
127МА — майстерня зі знищення зла
Витруїла всіх чортів на горищі
Розправила перемоги крила
127МА -мою землю мов скарб зберегла
Я дякую вашій втомі
За те, що ми досі живі
І в своєму домі.
Прапори вгору підіймаємо,
Позиції тримаємо
Щодня до сатани на зустріч рушаємо
Серцями мовчимо,
Очима кричимо
Гооолосно….
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
З нами йде лише той, хто хоче
Навіть посеред ночі
Незважаючи на страх,
Шо всередині клокоче
Нашу любов,
віру тіло та кров
Єднає воля знов
УКЛІН БОГАМ!
Колись ми зберемось гуртом
І заспіваємо її разом
127МА — майстерня зі знищення зла
Витруїла всіх чортів на горищі
Розправила перемоги крила
127МА мою землю, мов скарб зберегла
Я дякую вашій втомі
За те, що ми досі живі
І в своєму домі
Пісня має рятувати, заряджати, надихати
КРІЗЬ ВОГОНЬ…
Як і хлопці наши хати
Наше місто його Лати
Мир з долонь
ХАРКІВ — 127-му не зламати
Харків — 127-ма сягає мети
Я знаю, ми зберемось гуртом
І заспіваємо її разом
127МА — майстерня зі знищення зла
Витруїла всіх чортів на горищі,
Розправила перемоги крила
127МА мою землю, мов скарб, зберегла
Я дякую вашій втомі
За те, що ми досі живі
І в своєму домі.
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