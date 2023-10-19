Верховная Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП

Верховная Рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором РФ.

Об этом сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«За» проголосовало 267 депутатов, сообщил он.

Железняк добавил, что согласно данным голосования по фракциям, законопроект поддержали:

«Слуга народа» – 175;

«Евросолидарность» – 26;

«Батьківщина» – 17;

«Платформа за жизнь и мир» – 1;

«За майбутнє» – 8;

«Голос» – 18;

«Довіра» – 12;

«Відновлення України» – 0.

УПЦ МП, которая официально имеет статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии», является частью Русской православной церкви (РПЦ).

На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП «не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ» и управление УПЦ МП «продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения».

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, «чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дёргать украинское общество».

19 января 2023 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

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