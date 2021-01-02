Одесская компания выиграла тендер на поставку трамваев для Киева

Одесская компания «Татра-Юг» стала победителем тендера, проведённого Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), на поставку 20 многосекционных трамваев общей стоимостью 24,9 млн евро для коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Об этом сообщается на страничке компании в Facebook.

Сообщается, что тендерное предложение «Татра-Юг» было акцептовано. Однако пока подписание контракта затягивается из-за жалобы, поданной другим участником торгов.

«Относительно закупки информируем, что за указанный бюджет тендера нами было предложено 20 единиц новых низкопольных вагонов, другим участником торгов (консорциум «Электронтранс») предлоожено 14 единиц, а третий участник (консорциум «Белкоммунмаш») выдвинул предложение в 10 единиц трамвайных вагонов», — пояснили в «Татра-Юг».

В компании ожидают, что в этом году контракт всё же будет подписан.

Отмечается, что тендер был объявлен 6 сентября 2019 года. По нему закупка новых трамваев длиной не менее 26 м для Киевпасстранса предусмотрена за счёт кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Ожидаемая цена закупки — 24,893 млн евро.

Помимо трамваев, поставщик должен предоставить сопутствующие товары и услуги, включая поставку комплекта обязательных запасных частей и расходных материалов, технической документации, ввод в эксплуатацию и гарантийную деятельность.



Как сообщала Одесса News, компания «Татра-Юг» в августе 2020 года выиграла тендерный конкурс на поставку трамваев в город Крайова (Румыния).