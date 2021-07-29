Noice MС в Одессе – это событие, которое ждут многие фанаты на территории Украины.
Впервые за долгое время они предстанут перед публикой с большим концертом. Купить билет на их концерт в Tickets, можно уже сейчас, таким образом, вы обеспечите себе незабываемые эмоции и впечатления на весь летний сезон.
Уже на протяжении 15 лет группа привносит в мир музыки очень интересные песни, уникальные мотивы и удивляет невероятными фристайлами от солиста группы Ивана Алексеева.
Концерт будет включать самые зажигательные песни со всех выпущенных релизов. А лирика, которая прозвучит в словах песен, тронет вас до глубины души. Изюминкой вечера станут новые хиты, которые мы все ждем с большим нетерпением.
Цена билетов от 600 до 1650 гривен.
Дата и время начала: 1 августа, воскресенье, 19:00.
Место проведения: Летний Театр. Горсад.
Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod