Noice MС в Одессе – это событие, которое ждут многие фанаты на территории Украины.

Впервые за долгое время они предстанут перед публикой с большим концертом. Купить билет на их концерт в Tickets, можно уже сейчас, таким образом, вы обеспечите себе незабываемые эмоции и впечатления на весь летний сезон.

Уже на протяжении 15 лет группа привносит в мир музыки очень интересные песни, уникальные мотивы и удивляет невероятными фристайлами от солиста группы Ивана Алексеева.

Концерт будет включать самые зажигательные песни со всех выпущенных релизов. А лирика, которая прозвучит в словах песен, тронет вас до глубины души. Изюминкой вечера станут новые хиты, которые мы все ждем с большим нетерпением.

Цена билетов от 600 до 1650 гривен.

Дата и время начала: 1 августа, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Летний Театр. Горсад.

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