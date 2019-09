Нацсовет обратится в суд об аннулировании лицензии NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») за разжигание вражды в эфире.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 сентября, сообщает Укринформ.

При принятии этого решения Нацсовет пользовался данными мониторингов телеканала за период с 1 июня по 8 июля 2019 года включительно, которые подтвердили неоднократное распространение в его эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или её пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, — говорится в сообщении.

Так, в эфире за 8 июля ведущие и участники передач вещателя обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом «Россия24» под названием «Надо поговорить», а также его дальнейшую отмену.

Признав наличие языка вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала NewsOne, а также нарушение законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «Об информации», а также факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства, Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, присутствовавший на заседании, отказался выступать на государственном языке, что вызвало недовольство остальных присутствующих и привело к конфликту. Был объявлен десятиминутный перерыв, во время которого конфликт между участниками заседания продолжился в фойе Нацсовета: произошла потасовка между представителем ОПЗЖ Олегом Волошиным и людьми, называвшими себя общественными активистами. Среди таких активистов был замечен скандально известный житель Одессы Сергей Стерненко.

Сам Рабинович после перерыва в зал не вернулся. Далее на заседании отстаивали позиции телеканала народные депутаты Нестор Шуфрич и Олег Волошин (оба из фракции ОПЗЖ).

Перед началом заседания под зданием Национального совета собралось около полусотни человек, требовавших запретить вещание телеканала. Они держали в руках плакаты с надписями: «Верить 112-News One — предать Майдан!», «Нет информационной атаке РФ», «News One и 112 — марионетки Москвы», «Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора», «Начни утро из 112 и News One — закончи жизнь на Соловках».

Выступающие говорили, что они представляют общественную организацию «Комитет защиты киевлян».

На митинг в поддержку журналистов телеканала под здание Нацсовета пришло около сотни людей с плакатами «Нацсовет — это угроза независимым СМИ», «Атака на News One — это политический заказ старой власти», табличками с портретом члена Нацсовета Сергея Костинского и лозунгом «Лицо цензуры».

Между участниками акций произошла потасовка.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, «один из активистов подошёл к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений.

