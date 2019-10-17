MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В Одесской области во время тушения авто обнаружены два погибших

В Одесской области во время тушения авто обнаружены два погибших

72349763_2385017488431693_4724748592953163776_n-Cropped.jpg

6 октября в 22:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Килийском районе Одесской области на въезде в с. Дмитровка горит легковой автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «VOLKSWAGEN Passat» не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные ликвидировали пожар в 22:53 на площади 4 м.кв. В автомобиле обнаружены погибшие мужчина 1989 г.р. и женщина 1992 г.р.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Просмотров: 80

Смотрите также...

scroll to top