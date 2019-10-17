Дела Вилкула и Колесникова переданы в суд

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула и экс-председателя Госагентства по управлению корпоративными правами и имуществом Дмитрия Колесникова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего председателя Днепропетровской ОГА (народного депутата Украины восьмого созыва) и бывшего главы Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народный депутат Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в течение 2011-2012 годов Вилкул, вопреки положениям Земельного кодекса Украины, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

Чиновник, достоверно зная, что распоряжение землями, которые принадлежат на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям облгосадминистрации, нарушил закон, в результате чего около 2000 пайщикам был нанесен ущерб из-за изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га на сумму более 12 млн грн, а государству — из-за уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием — на сумму почти полмиллиона гривен.

Также бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО «АРТ ЛЕНД», с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с «пашни» на «другие коммерческие нужды» является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

Также прокуратурой установлено, что в период с июня-декабря 2012 г. Колесников — бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Прокуратура приняла во внимание, что этот институт является единственным в Украине предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, вследствие которых может произойти отчуждение имущества предприятия.

Отмечено, что чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн. грн.

Как сообщала Одесса News, 16 октября 2018 г. Верховная Рада VIII созыва не поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с сопредседателя фракции партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и не дала разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Также ВР не поддержала представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа фракции «Оппозиционный блок» Дмитрия Колесникова. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал это «днём позора ВР».

8 октября 2018 г. Комитет ВР VIII созыва по вопросам регламента признал законным представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Вилкула, которого подозревают в земельных махинациях. Также регламентный комитет признал законным представление ГПУ на Колесникова.

5 сентября 2019 года сообщено о подозрении Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову, они объявлены в розыск, а 17 сентября Октябрьский райсуд Днипра передал Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова на поруки на время досудебного расследования. Прокуратура заявила об обжаловании этого решения.

1 октября Днепровский апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении соответствующего ходатайства об изменении меры пресечения для экс-нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова со взятия на поруки на взятие под стражу.