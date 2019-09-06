Экс-депутат Вилкул получил подозрение прокуратуры в махинациях

Бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении и начат их розыск.

Об этом сообщил в Facebook экс-генпрокурор Юрий Луценко.

«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им сообщено о подозрении и начата процедура розыска», — написал он.

Как ранее сообщали СМИ, 16 октября 2018 года Верховная Рада не поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с сопредседателя фракции «Оппоблок» Александра Вилкула и народного депутата Дмитрия Колесникова (фракция «Оппозиционный блок») и не дала разрешение на привлечение их к уголовной ответственности.

Тогда Юрий Луценко назвал это «днём позора Верховной Рады».

Вилкула и Колесникова подозревают в земельных махинациях. Следствие собрало доказательства, что Вилкул содействовал противоправной передаче в аренду ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» земельных участков, которые были коллективной собственностью колхоза. Следствие считает, что в результате злоупотребления служебным положением нардеп Александр Вилкул нанёс ущерб госбюджету Украины в 15 млн грн.

Колесников же, находясь в должности главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады. В результате, это госпредприятие утратило возможность производить ракеты «Смерч», «Ураган» и «Град».