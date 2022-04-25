За последние сутки на юге страны уничтожены 73 российских захватчика

На юге Вооружённые силы Украины за последние сутки уничтожили 73 российских захватчика и 7 единиц вражеской техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», автомобильная и бронированная техника.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Youtubе.

Отмечается, что на временно захваченных территориях Украины российские захватчики ограничивают права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения. Населённые пункты, которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-миномётные обстрелы населённых пунктов и украинских позиций.

Кроме того, отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага украинскими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, враг отступил.

В то же время украинскими подразделениями обеспечен контроль территории в районе ещё 5 населённых пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной.

Корабельная группировка в Чёрном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы временно оккупированного Крыма, но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

ОК «Юг» отмечает, что Пасхальный день 24 апреля в Одесской области прошёл в целом спокойно, без грубых нарушений публичного порядка и провокаций.

Также сообщается, что аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе завершены. По уточнённым данным, 7 погибших, среди них один ребёнок. В больницах остаются 10 пострадавших.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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