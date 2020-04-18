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Владимир Зеленский призывает оставаться дома ради будущего нации

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома, в том числе на Пасху, и таким образом проявить единство ради здоровья нации и её будущего.

На этом он акцентировал в своём видеоприветствии, опубликованном в Facebook.

«Пасха — праздник единения, и сегодня вся наша страна объединена одним-единственным желанием — выйти на улицу… Помните, как в детстве родители не пускали на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть, это — забота. Когда мы все остаёмся дома, это действительно единение — единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно — и её будущего», — подчеркнул Глава государства.

Дорогі українці! Я вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир.Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це справді єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а отже – її майбутнього.

Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 18. April 2020

Президент отметил, что понимает желание людей выйти на улицу, так как сам с утра до вечера сидит в кабинете, где даже не открываются окна. Однако сегодня у него выходной, и он — дома.

«Да, мы остаёмся дома, и пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре», — отметил Глава государства.

По словам Президента, почти весь его рабочий день состоит из встреч, совещаний, звонков, переговоров. «Ты так много говоришь, что, вернувшись домой, только одно желание — помолчать. Я недавно понял, что на самом деле в такие моменты я не молчу — я обращаюсь к Богу», — рассказал он.

Зеленский отметил, что все украинцы, хотя и разными словами, но просят Всевышнего об одном и том же — чтобы родители жили дольше, чтобы дети были счастливы, чтобы внуки не кашляли, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине всё было хорошо, чтобы мы все были живы и здоровы.

«Пусть в этом нам Бог помогает. А мы поможем Богу. Останемся дома! Дорогие украинцы, давайте помнить мудрость Нагорной проповеди Христа: не стоит выставлять собственную праведность напоказ. Сильная вера — это вера в нашем сердце», — сказал Президент.

Он пожелал, чтобы в сердца украинцев пришли добро, свет и милосердие, в дома — радость, достаток и любовь, а на нашу землю — мир.

Президент пожелал всем здоровья, Божьей благодати и вкусной пасхи.

Как сообщала Одесса News, с Пасхальным посланием к жителям Одесской области обратился Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, мэр Одессы Геннадий Труханов, чемпионка мира по шашкам Виктория Мотричко.

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