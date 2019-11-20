Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей», согласно которому, в частности, предусмотрены штрафы за перевозку детей без автокресел.

Текст Закона опубликован 19 ноября на сайте «Голоса Украины».

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

Так, Закон определяет, что нарушение правил перевозки детей влечёт за собой наложение штрафа на водителя в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, — в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в тёмное время суток запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

На органы Нацполиции возложена обязанность рассматривать такие нарушения.