Высший антикоррупционный суд оставил в силе залоги для фигурантов «одесского дела» и рассматривает вопрос об аресте бизнесмена Галантерника.

Об этом сообщает Центр публичных расследований на своей странице в Facebook.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила в силе решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде денежного залога трём фигурантам «одесского дела» — Александре Косенко, директору КП «Городское капитальное строительство» Игорю Смертенюку и юристу Диамиду Згоннику, — говорится в сообщении.

Александре Косенко, которую НАБУ считает «кассиром» бизнесмена Владимира Галантерника, придётся внести залог в сумме 1 миллиона 5 тысяч 900 гривен.

По версии следствия, Косенко осуществляла учёт «понятийных соглашений» Галантерника с застройщиком, разделяла финансы среди участников преступной организации, осуществляла обмен информацией с представителем «Городского капитального строительства» и распределяла денежные средства, которые предоставлялись подельникам в виде оплаты за предоставленные под застройку земельные участки.

“Так вы кассу держали?” — сыронизировал председательствующий АП ВАКС Виктор Панкулич, на что подозреваемая заявила о своей непричастности к деятельности преступных сделок и не захотела отвечать, знает ли Галантерника. На заседании суда стало известно, что Косенко с сентября 2020 по октябрь 2021 годов работала няней за рубежом. Прокурор САП Виталий Корзун считает, что она скрывалась, поскольку во время пребывания за границей следственный орган изъял переписку, подтверждающую её причастность к деятельности преступной организации.

“Я не согласна в принципе с подозрением и тем, что стою перед судом. Но по состоянию на сегодняшний день я не согласна с размером залога”, — заявила подозреваемая.

Юристу Диамиду Згоннику, который, по мнению прокуратуры, готовил проекты документов для совершения незаконных сделок, суд уменьшил сумму до 2,3 млн гривен. Изначально прокуратура просила для него залог в 10 миллионов. По словам его адвоката, всё подозрение против его клиента основывается исключительно на информации, изъятой из электронной почты якобы Згонника. «Электронная почта непонятно кому принадлежит, непонятно, с кем идёт переписка”, — прокомментировал адвокат.

Сам Згонник не признаёт себя виновным.



«Я не знаю, какие фирмы у Галантерника. Я оказывал услуги многим юридическим фирмам. Какие их конечные бенефициары, я не знал. Меня Галантерник не нанимал”, — отметил подозреваемый.

Также Згонник сказал, что дело наносит ему и его семье психологический ущерб, поскольку уголовное производство мешает ему с женой иметь ребёнка, завести которого планировали в этом году. Директору коммунального предприятия «Городское капитальное строительство» Игорю Смертенюку суд установил залог в 187 тысяч 941 грн. Его подозревают в том, что он инициировал передачу земельного участка на Академической, 30 (бывшая межрейсовая база моряков) для своего КП, а затем передал его частному застройщику.

По версии следствия, Смертенюк умышленно способствовал злоупотреблению служебным положением должностными лицами Одесского горсовета при передаче земельного участка по дальнейшей застройке без проведения земельных торгов.

Ему избрали самый маленький залог из всех подозреваемых по этому делу. Прокурор просил применить залог в размере около 1 миллиона гривен. Однако защита предоставила справку о том, что за 22 года Смертенюк заработал чуть больше 1 миллиона гривен. Апелляционный судья Виктор Панкулич заметил, что если разбить эту сумму на 20 лет, то и минимальная зарплата не получится. Сейчас Смертенюк – военный пенсионер, получает 11 тысяч гривен. Он полностью внёс залог двумя платежами. Однако адвокат добивается отмены залога и возврата денег.

НАБУ убеждена, что роль Смертенюка заключалась в том, что в 2017 году он подготовил письмо на имя заместителя одесского городского головы с просьбой предоставить право пользования на земельный участок по адресу Академическая, 30. В то время он только месяц занимал должность директора коммунального предприятия. По версии следствия, он предоставил полученный участок для жилой застройки частной фирме, а дальше отказался от права собственности на постоянное пользование. Три с половиной года проработал директором городского коммунального предприятия, но за всё время не построил ни одного дома.

“ Я нашёл инвесторов для восьми земельных участков, но ни один дом не достроили. Так работал механизм”, – объяснял Смертенюк. Фактически, получая землю для застройки, он понимал, что сам не будет строить, а будет искать инвесторов.

По версии следствия, преступная организация действовала в Одессе с 2016 по 2019 годы и нанесла материальный ущерб городу на 558 миллионов гривен. Как сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, в целом, доходы от «проектов» Владимира Галантерника в одном из обнаруженных при обыске документов составляют более 170 миллионов долларов США.

По данным НАБУ, 16 подозреваемых лиц завладели пятью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»); Жаботинского, 54А (ЖК «Альтаир-3») и Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»). Все указанные дома построила компания, связываемая с Галантерником.

Следственные судьи не увидели рисков сокрытия от следствия или препятствия правосудию настолько значительных, чтобы брать подозреваемых под стражу или назначать домашний арест.

Также ВАКС продолжил рассматривать ходатайство об аресте Владимира Галантерника, которого следователи считают руководителем преступной группы. Защита утверждает, что Галантерник не является подозреваемым, потому что не был уведомлён об этом в законном порядке. Если защита проиграет, то Галантерника объявят в международный розыск по линии Интерпола.

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