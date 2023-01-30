СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку, терроризировавшую жителей

В результате следственно-оперативных действий в Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского «вора в законе» по прозвищу «Омар Уфимский».

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что Омар Уфимский, находясь на территории России, пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины. Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

«Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе находящихся под следствием. В случае отказа применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевших, которых обещали «найти», — говорится в сообщении.

Непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, находившийся в городском следственном изоляторе (СИЗО).

В конце августа прошлого года сотрудники СБУ задержали в Одессе трёх активных участников банды, действовавших на свободе. Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Однако находясь в СИЗО, лидер банды всё равно продолжил преступную деятельность. Уголовник обложил «данью» арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны были платить суммы в криминальную «кассу».

В настоящее время СБУ заблокировала преступные действия злоумышленника и проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

На основании собранных доказательств ему дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы и содействии оперативного отдела ГУ «Одесский следственный изолятор».

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года СБУ провела масштабные мероприятия по противодействию системной коррупции, угрожающей государственной безопасности Украины, на Одесской таможне.

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