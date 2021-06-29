Киркоров рад, что его сначала вписали в чёрный список, а потом вычеркнули

Большого друга «95-го квартала» российского певца Филиппа Киркорова вычеркнули из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Фамилия Киркорова в «чёрном» списке продержалась несколько дней.

Артист отреагировал на запрет очень эмоционально и записал видео, которое опубликовано на его странице в Instagram.

Он назвал запрет въезда в Украину абсурдом и заявил, что ему теперь нужно гордиться и даже сказать спасибо. «Внесение в чёрный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире такого много. Некоторые недалёкие чиновники пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Я даже должен сказать спасибо таким чиновникам, так как они своей глупостью помогают мне стать ещё более популярным», — сказал Филипп Киркоров в своём обращении. Он добавил, что теперь может гордиться и высказал мнение, что это решение было принято в связи с ненавистью к России. Также Киркоров отметил, что творчество запретить невозможно. «Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть», — сказал артист.

Через несколько дней Служба безопасности Украины, будучи инициатором включения популярного певца в этот список, просила исключить его в связи с судебными прецедентами.

Об этом пресс-служба СБУ рассказала «РБК-Украина» 27 июня.

«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данного вопроса», – отметила спецслужба.

Как сообщала Одесса News, 23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров называл включение «глупостью», которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский чёрный список артистов, то он будет этим гордиться.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

В Минкультуры сказали, что «согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка».

В министерстве подчеркнули, что оба приказа, как о включении, так и об отмене включения, изданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона «О кинематографии» предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

«Включая или исключая тех или иных лиц из перечня, Министерство осуществляет только административное техническое действие по обнародованию определённым законодательством способом решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — сообщает МКИП.

Также Минкультуры отмечает, что как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указало.

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