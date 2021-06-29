Митрополит Агафангел приглашает верующих принять участие в Крестном ходе 8 июля

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел приглашает верующих принять участие в Крестном ходе в Свято-Покровский скит с. Мариновка 8 июля.

Программа Крестного хода такова:

•Выход в 6:00 колонны из Храма «Владимирской» иконы Божией Матери (пос.Котовского, ул. Добровольского 110) к Свято-Николаевскому храму села Котовка, (расстояние: 10,7 км). Первый привал — за селом Котовка

•От привала за селом Котовка до второго привала у Памятника Неизвестному Солдату по дороге Р71 (Одесса – Ивановка) расстояние: 7 км

•От памятника Неизвестному солдату к Свято-Ильинскому храму, большому привалу с обедом в селе Ильинка расстояние: 6 км

•От привала в селе Ильинка до Последнего привала за селом Ковалёвка (поворот на Мариновку) расстояние: 4,5 км

•От привала за селом Ковалёвка до Свято-Покровского скита села Мариновка – расстояние: 8,2 км

•Общая протяженность Крестного пути составляет: 36,4 км. Ориентировочно с привалами — 12-14 часов пути.

9 июля в 9:00 Божественная литургия, обед для паломников.



Справки и подробная информация по телефону:+38 095-792-3494 Viber, WhatsApp, Telegram иеромонах Онуфрий.

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